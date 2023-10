Infortunio Chiesa: le ultime sulle condizioni dal ritiro dell’Italia, salta il Milan?

La FIGC, con un comunicato, ha fatto il riassunto dell’ allenamento odierna dell’Italia. Le condizioni di Chiesa dopo l’infortunio

IL COMUNICATO – Seconda giornata di lavoro in questo raduno per la Nazionale in vista del doppio impegno contro Malta (sabato sera a Bari) e Inghilterra (martedì a Wembley).

Per la partita del ‘San Nicola’ si va verso il tutto esaurito: oggi è stata raggiunta infatti la quota di 50.000 biglietti emessi.

Sotto la direzione del Ct Spalletti, questo pomeriggio gli Azzurri si sono allenati sul campo di Coverciano intitolato a ‘Vittorio Pozzo’; presenti anche i ragazzi della Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa, che hanno preso parte alle prove tattiche degli Azzurri.

Alla seduta odierna hanno partecipato tutti i calciatori della Nazionale presenti al Centro Tecnico Federale ad eccezione di Federico Chiesa, che sta proseguendo il programma di recupero, e di Giacomo Bonaventura, che ha svolto un allenamento differenziato.