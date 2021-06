Infortunio Chiellini: come sta il difensore dell’Italia. Le ultime

Giorgio Chiellini oggi si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio in Italia-Svizzera: ecco gli aggiornamenti

Giorgio Chiellini potrebbe essersi fermato in tempo nella gara contro la Svizzera: il difensore dell’Italia e della Juventus è uscito al 24′ della sfida contro la Svizzera per un problema al flessore della coscia sinistra.

Come riportato da Sky Sport, sembrebbero escluse lesioni al muscolo della coscia sinistra di Chiellini che potrebbe essersi fermato in tempo per evitare guai peggiori e non è escluso che possa rientrare per gli ottavi di finale.