Infortunio Calhanoglu: si ferma anche il turco, ecco per quanto

Infortunio Calhanoglu: allarme a centrocampo per il Milan, si ferma anche il turco che non è stato convocato per il match di questa sera. Ecco cos’ha

Infortunio Calhanoglu: lesione al muscolo ileopsoas destro la diagnosi per il giocatore turco che questa sera salterà il match contro il Torino non rientrando nemmeno nella lista dei convocati. Ancora il Milan non ha reso noto la gravità della lesione ma è probabile che il calciatore turco resterà fuori anche per la sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Allerta infortuni: Pioli ha i centrocampisti contati

Uno stop grave anche alla luce delle altre indisponibilità che hanno colpito il centrocampo rossonero: Krunic e Biglia. Ad oggi Pioli si ritrova così con tre soli interni di ruolo ad esclusione del giovane Brescianini.