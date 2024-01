Infortunio Bennacer, oggi i controlli: cosa filtra in vista di Milan Bologna

Infortunio Bennacer, oggi i controlli al rientro dalla Coppa D’Africa: sospetta contrattura, cosa filtra in vista di Milan-Bologna

La giornata di oggi sarà molto importante in casa Milan per quanto riguarda Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, di rientro dalla Coppa D’Africa, si sottoporrà a nuovi esami per capire l’entità del lieve problema muscolare accusato con la propria Nazionale.

Se venisse confermata la prima diagnosi, ovvero una contrattura, l’algerino salterebbe la sfida col Bologna per poi ripresentarsi il prossimo 3 febbraio in Frosinone-Milan.