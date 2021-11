MN24 – Infortuni Messias e Florenzi, lavoro in palestra per i due calciatori

Messias e Florenzi stanno proseguendo il recupero dai loro rispettivi infortuni: il punto sulle condizioni dei due calciatori

Come appreso dalla nostra redazione, prosegue senza particolari intoppi il recupero di Junior Messias dall’infortunio accusato durante l’ultima sosta per le nazionali, quella di ottobre. Il brasiliano, che si sta avvicinando a grandi passi al rientro, ha svolto oggi un lavoro personalizzato in palestra.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Pioli potrà averlo a disposizione per il derby di domenica contro l’Inter. Lo stesso discorso vale per Alessandro Florenzi: la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio è quasi terminata e anche l’esterno ex Roma punta il derby.