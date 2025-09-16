Infortunati Milan, le ultime da Milanello in vista dell’Udinese: Allegri può recuperare solo lui. La situazione

Infortunati Milan, arrivano importanti aggiornamenti da Milanello: Allegri può recuperare Pavlovic. Maignan e Leao guardano al Napoli

Mentre il Milan si prepara per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, l’attenzione si concentra non solo sul campo, ma anche sull’infermeria. Il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri stanno monitorando da vicino la situazione degli infortunati, cercando di gestire al meglio le forze in vista di un calendario fitto di impegni.

L’Udinese è solo il primo scoglio: i rossoneri dovranno poi affrontare il Lecce in Coppa Italia e, soprattutto, il cruciale scontro diretto contro il Napoli. La gestione dei giocatori è quindi fondamentale per arrivare in ottime condizioni a questi appuntamenti.

Le novità dall’infermeria del Milan: Maignan e Leao verso il rientro

La situazione dei giocatori Maignan e Leao è al centro delle discussioni. Entrambi si sono allenati a parte e non dovrebbero essere a disposizione per la partita contro l’Udinese. La decisione di Allegri e del suo staff è quella di non rischiare nulla, puntando a un recupero completo in vista della sfida con il Napoli.

Questa cautela è una priorità per il Milan, specialmente per il portiere Maignan, che ha recentemente sostenuto esami strumentali che hanno escluso lesioni gravi. Per il suo ruolo, ogni rischio è da evitare. Al suo posto, il portiere del Milan Futuro, Matteo Pittarella, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato per la trasferta.

Per quanto riguarda Leao, la sua assenza è un duro colpo, ma la dirigenza e lo staff medico preferiscono concedergli tutto il tempo necessario per recuperare al 100%. Il suo rientro è fondamentale per il reparto offensivo del Milan, e averlo al top della forma per il Napoli è l’obiettivo principale.

Pavlovic a caccia di una convocazione

Il difensore serbo Pavlovic è l’unico dei tre a sperare in una convocazione per la partita a Udine. Anche lui ha lavorato a parte a causa di un problema al flessore, ma le sue condizioni sono meno preoccupanti rispetto a quelle di Maignan e Leao. Tare e lo staff medico lo stanno valutando giorno dopo giorno, e il suo rientro in gruppo potrebbe avvenire a breve. La sua presenza in difesa sarebbe un’ulteriore garanzia per l’allenatore Allegri.

Il calendario serrato del Milan

Dopo la trasferta a Udine, il Milan ospiterà il Lecce per il secondo turno di Coppa Italia, un’occasione per testare la forma della squadra in vista del match contro il Napoli, in programma domenica 28 settembre. Questo scontro diretto è cruciale per le ambizioni del Milan in campionato.

A seguire, i rossoneri si prepareranno per un’altra sfida di alto livello in trasferta contro la Juventus il 5 ottobre, una partita storicamente complicata che richiede massima concentrazione. Il calendario si conclude, almeno per questa fase, con il match casalingo contro la Fiorentina a San Siro il 19 ottobre. Ogni partita sarà un test importante per mantenere alta la pressione sulle dirette concorrenti e consolidare la posizione in classifica.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la gestione dei giocatori in questo periodo è fondamentale, e il Milan sta dimostrando di avere un piano preciso per affrontare al meglio tutti i prossimi impegni, sia in campionato che in Coppa Italia.