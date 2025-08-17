Infortunati Milan, Allegri ne perde solo uno! Retroscena clamoroso, è successo a Milanello in questi giorni

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri perde solo Torriani per la sfida di questa sera contro il Bari: infortunio al dito di una mano

Il Milan si prepara per l’esordio stagionale contro il Bari con una sola, ma significativa, assenza: quella di Torriani. Il centrocampista è stato messo fuori gioco da un problema a un dito di una mano, un infortunio accusato durante gli allenamenti che lo terrà lontano dal campo per la prima partita ufficiale. Questa defezione, seppur isolata, costringe il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri a rivedere parzialmente i suoi piani per l’incontro, mentre il neo Direttore Sportivo Igli Tare continua il suo lavoro di ottimizzazione della rosa.

L’infortunio di Torriani rappresenta un piccolo intoppo nella preparazione del Milan, desideroso di iniziare la stagione con il piede giusto. La sua assenza potrebbe aprire le porte a nuove soluzioni tattiche per mister Allegri, il quale dovrà decidere chi affiancherà i titolari a centrocampo. Nonostante il contrattempo, la profondità della rosa milanista dovrebbe permettere di sopperire all’assenza di Torriani senza eccessivi patemi. Il Bari, dal canto suo, cercherà di approfittare di ogni minima incertezza per strappare un risultato positivo a San Siro. La partita si preannuncia quindi un banco di prova importante per entrambe le squadre.

La novità più interessante tra i convocati per la sfida contro il Bari riguarda l’ingresso di due giovani talenti della Primavera: il portiere Matteo Pittarella e il difensore centrale Valeri Vladimirov, entrambi classe 2008. Questa scelta sottolinea la volontà del Milan di investire sui giovani promettenti e di dare loro l’opportunità di confrontarsi con la prima squadra. La presenza di Pittarella, in particolare, è dettata dall’esigenza di avere un terzo portiere a disposizione, vista l’assenza di altri estremi difensori della prima squadra. Vladimirov, invece, offre un’opzione in più in difesa, un reparto che Massimiliano Allegri vorrà mantenere solido e impenetrabile. Questi innesti rappresentano un segnale positivo per il futuro del club e per la valorizzazione del settore giovanile, una politica da sempre cara al Milan e ora ulteriormente incentivata dalla gestione Tare-Allegri.

La sfida contro il Bari assume un significato particolare anche per l’esordio ufficiale della nuova coppia dirigenziale-tecnica formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’ex direttore sportivo della Lazio, Tare, ha l’arduo compito di rafforzare la squadra e di ottimizzare le risorse, lavorando in sintonia con il tecnico livornese. Allegri, dal canto suo, torna sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La partita contro il Bari sarà la prima occasione per vedere all’opera le idee tattiche e la filosofia di gioco del nuovo allenatore, che ha lavorato intensamente durante la preparazione estiva per plasmare la sua squadra. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire le prime risposte dal campo e di vedere come la squadra si comporterà sotto la guida di Allegri, con l’attenta supervisione di Tare. L’attesa è palpabile per l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e sfide.

L’informazione sull’infortunio di Torriani e sulle convocazioni di Pittarella e Vladimirov è stata riportata da Gazzetta.it, una delle fonti più autorevoli per le notizie sportive in Italia, garantendo l’affidabilità delle informazioni diffuse.