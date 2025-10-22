Infortunati Milan, stabilita la tabella di marcia: ecco quando Allegri riavrà a disposizione Jashari, Rabiot e Pulisic

Infortunati Milan, Allegri può sorridere: ecco quando il tecnico riavrà a disposizione Rabiot, Jashari e Pulisic. Ultime

Ottime notizie per il Milan in vista della sfida più attesa della stagione: il Derby contro l’Inter. Nonostante le difficoltà attuali dovute ai numerosi infortuni, La Gazzetta dello Sport anticipa un recupero in blocco di tre pedine fondamentali che saranno pronte per il grande appuntamento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, sia Adrien Rabiot che Christian Pulisic e il giovane Ardon Jashari sono attesi a disposizione per il derby dopo la prossima sosta per le Nazionali. Questa previsione offre un sollievo significativo a Massimiliano Allegri, che potrà contare su un centrocampo e un attacco notevolmente rinforzati per la stracittadina.

Infortunati Milan: le ultime su Jashari, Pulisic e Rabiot

Il recupero di Rabiot, il centrocampista francese, è cruciale per la qualità e la fisicità della mediana Rossonera, in una gara dove il controllo del campo sarà determinante. Allo stesso modo, il rientro di Pulisic, l’attaccante americano, aggiungerà fantasia e imprevedibilità al reparto avanzato, elementi spesso decisivi negli scontri diretti.

Infine, la disponibilità di Jashari fornirà un’opzione in più in mezzo al campo, aumentando la profondità della rosa in un periodo che si preannuncia intenso.

L’ottimismo della Gazzetta sul rientro dei tre giocatori subito dopo la pausa Nazionali suggerisce che i rispettivi percorsi di recupero stiano procedendo secondo i piani e senza complicazioni. Avere questi giocatori di nuovo in campo per il Derby non solo darebbe un’iniezione di fiducia all’ambiente Rossonero, ma permetterebbe ad Allegri di schierare la sua migliore formazione per una partita che vale ben più dei tre punti e che potrebbe segnare una svolta nella corsa Scudetto.