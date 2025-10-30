Infortunati Milan, le condizioni di Rabiot e Pulisic: ci saranno con la Roma? Ultime

Infortunati Milan, come stanno Rabiot e Pulisic? La notizia in vista della sfida contro la Roma. Le ultimissime sui rossoneri

Un altro passo falso per il Milan in Serie A: la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha infatti collezionato il secondo pareggio di fila, chiudendo sull’1-1 la sfida di ieri sera in casa dell’Atalanta. Questo risultato segue l’identico finale ottenuto pochi giorni fa a San Siro contro il Pisa. La serie di mezze delusioni in campionato ha fatto scivolare i rossoneri a meno tre punti dalla vetta della classifica, ora occupata in solitaria dal Napoli. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente se la Roma dovesse battere il Parma oggi, raggiungendo i partenopei al primo posto e lasciando il Milan a inseguire da più lontano.

Il match di Bergamo è stato caratterizzato da luci e ombre per la formazione del direttore sportivo Igli Tare. Il vantaggio è arrivato in avvio grazie al giovane Samuele Ricci, a segno al 4′, ma la reazione dell’Atalanta è stata veemente e si è concretizzata al 35′ con il gol del pareggio firmato da Ademola Lookman.

Le difficoltà del Milan sono acuite dall’infermeria piena. Il tecnico Allegri deve fare i conti con diverse assenze pesanti e, come riportato dal Corriere della Sera stamattina, l’elenco dei mancanti non si accorcerà per la prossima gara di campionato. Nella cruciale partita di domenica sera contro la Roma, l’altra contendente per le posizioni di vertice, mancheranno ancora Adrien Rabiot e Christian Pulisic. L’emergenza infortuni è un fattore che sta condizionando le scelte e il rendimento, costringendo il Milan a non avere a disposizione l’intera rosa per affrontare un calendario molto fitto.

La squadra è ora chiamata a una risposta decisa e immediata per invertire la rotta e dimostrare di avere la forza e la profondità necessarie per restare agganciata alla zona Champions League e non perdere di vista il sogno Scudetto. La sfida con la Roma sarà un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni rossonere.