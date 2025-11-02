Connect with us

News

Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: la mossa di Furlani non passa inosservata e Allegri passa all'incasso

Calciomercato News

Milan Roma e quelle incredibili storie di mercato! Retroscena estivo su Svilar: Tare ci ha provato ma... La ricostruzione

News

Allegri e Gasperini, le sliding doors inedite: i due tecnici potevano sedere sulle panchine opposte. Il livornese vicino ai giallorossi tre volte

Calciomercato News

Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un'importante alternativa. Lo scenario

News

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

News

Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: la mossa di Furlani non passa inosservata e Allegri passa all’incasso

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

furlani

Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: Furlani vuole trattenere Pulisic e Rabiot a Milanello durante la prossima sosta

Il Milan monitora con attenzione le condizioni di due elementi chiave, Christian Pulisic e Adrien Rabiot, entrambi reduci da infortuni rimediati con le rispettive Nazionali. Nonostante la volontà dei giocatori di affrettare i tempi, il club sta adottando una «linea della prudenza».

Infortunati Milan, Rabiot: lesione delicata e ritorno a Parma

Adrien Rabiot si è infortunato durante la gara della Francia contro l’Azerbaigian. La lesione del «soleo del polpaccio sinistro», accusata il 10 ottobre, sembrava richiedere una quarantina di giorni di stop. Invece, come riporta Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il francese «ha bruciato i tempi».

Nonostante la sua forte volontà di rientrare (avrebbe voluto essere già in campo oggi), Rabiot è «costretto dallo staff tecnico e da quello medico a mordere il freno». Il soleo è un muscolo «molto delicato e rischiare sarebbe pericoloso». L’obiettivo è tornare «a Parma», dopo alcuni giorni di allenamenti con i compagni.

Pulisic: panico scongiurato, ma niente campo subito

La lesione al bicipite femorale della coscia destra subita da Christian Pulisic era considerata «meno grave rispetto a quella del francese».

Anche per Pulisic, tuttavia, ha vinto la prudenza: nonostante abbia «fatto il possibile per convincere Allegri e lo staff medico», l’esterno si siederà in tribuna. L’obiettivo per Pulisic è puntare a essere titolare a Parma e riprendere a segnare.

Patto con le Nazionali

In via Aldo Rossi, la dirigenza sta lavorando per evitare la convocazione dei due giocatori con le rispettive Nazionali per la prossima sosta. C’è già un accordo con gli Stati Uniti per Pulisic, e il dialogo è «avanzato anche con la Francia» per Rabiot, soprattutto considerando che Deschamps deve conquistare la qualificazione al Mondiale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.