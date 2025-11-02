Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: la mossa di Furlani non passa inosservata e Allegri passa all’incasso

Infortunati Milan, diplomazie al lavoro: Furlani vuole trattenere Pulisic e Rabiot a Milanello durante la prossima sosta

Il Milan monitora con attenzione le condizioni di due elementi chiave, Christian Pulisic e Adrien Rabiot, entrambi reduci da infortuni rimediati con le rispettive Nazionali. Nonostante la volontà dei giocatori di affrettare i tempi, il club sta adottando una «linea della prudenza».

Infortunati Milan, Rabiot: lesione delicata e ritorno a Parma

Adrien Rabiot si è infortunato durante la gara della Francia contro l’Azerbaigian. La lesione del «soleo del polpaccio sinistro», accusata il 10 ottobre, sembrava richiedere una quarantina di giorni di stop. Invece, come riporta Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il francese «ha bruciato i tempi».

Nonostante la sua forte volontà di rientrare (avrebbe voluto essere già in campo oggi), Rabiot è «costretto dallo staff tecnico e da quello medico a mordere il freno». Il soleo è un muscolo «molto delicato e rischiare sarebbe pericoloso». L’obiettivo è tornare «a Parma», dopo alcuni giorni di allenamenti con i compagni.

Pulisic: panico scongiurato, ma niente campo subito

La lesione al bicipite femorale della coscia destra subita da Christian Pulisic era considerata «meno grave rispetto a quella del francese».

Anche per Pulisic, tuttavia, ha vinto la prudenza: nonostante abbia «fatto il possibile per convincere Allegri e lo staff medico», l’esterno si siederà in tribuna. L’obiettivo per Pulisic è puntare a essere titolare a Parma e riprendere a segnare.

Patto con le Nazionali

In via Aldo Rossi, la dirigenza sta lavorando per evitare la convocazione dei due giocatori con le rispettive Nazionali per la prossima sosta. C’è già un accordo con gli Stati Uniti per Pulisic, e il dialogo è «avanzato anche con la Francia» per Rabiot, soprattutto considerando che Deschamps deve conquistare la qualificazione al Mondiale.