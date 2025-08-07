Infortunati Milan, problema per il titolarissimo! Adesso è a rischio per le amichevoli in Inghilterra. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Christian Pulisic non è ancora al meglio e sta continuando a sentire fastidio alla caviglia, a seguito del duro colpo ricevuto nell’amichevole contro il Liverpool a Hong Kong. Per questo motivo, la sua presenza nelle due prossime amichevoli in terra inglese è in forte dubbio.

L’attaccante americano sta proseguendo le terapie e non è ancora certo che partirà domani pomeriggio con il resto della squadra rossonera, ora guidata da Massimiliano Allegri. Le partite in programma sono contro il Leeds (a Dublino) e il Chelsea (a Londra), due test importanti per la preparazione estiva.

Lo staff tecnico e medico del Milan sta valutando attentamente le condizioni di Pulisic, con l’obiettivo di non rischiare complicazioni in questa fase iniziale della stagione. La sua partecipazione alle due sfide amichevoli dipenderà dalle risposte del suo recupero nelle prossime ore.

Per il Milan di Allegri, poter contare su Pulisic in piena forma è cruciale, e per questo non verrà affrettato il suo rientro. La speranza è che l’infortunio si risolva in fretta, permettendogli di mettersi a completa disposizione del suo nuovo allenatore.