Infortunati Milan, non solo Pulisic: contro il Leeds Allegri dovrà fare a meno anche di lui. La situazione

Infortunati Milan, oltre a Pulisic anche Alex Jimenez salterà le due amichevoli contro Leeds e Chelsea in programma tra oggi e domani

In vista dell’attesissima amichevole pomeridiana a Dublino contro il Leeds United, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo con quasi la totalità della sua rosa stellare. L’incontro, che rappresenta un’importante tappa nella preparazione estiva dei rossoneri, sarà un banco di prova significativo per valutare lo stato di forma dei giocatori e affinare gli schemi tattici sotto la guida del nuovo allenatore. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi milanisti, impazienti di vedere all’opera i propri beniamini e, in particolare, i nuovi acquisti che promettono di rinforzare ulteriormente una squadra già competitiva.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, mister Allegri potrà contare su un organico quasi al completo, un segnale incoraggiante che testimonia l’ottimo lavoro svolto finora in preparazione. Tuttavia, tre assenze mirate caratterizzeranno la spedizione irlandese, ognuna con motivazioni ben precise. Due di queste riguardano acciacchi fisici, precauzioni necessarie per evitare di aggravare piccoli infortuni in questa fase cruciale della stagione. Si tratta in particolare di Christian Pulisic e Alex Jimenez, entrambi alle prese con fastidi che ne hanno consigliato il riposo precauzionale. La loro assenza è dettata dalla volontà dello staff tecnico e medico di non rischiare di compromettere la loro piena disponibilità per l’inizio del campionato, quando le partite avranno un peso ben diverso. La gestione oculata dei carichi di lavoro e il recupero completo di ogni singolo atleta sono priorità assolute per il Milan di Allegri.

La terza assenza, invece, ha una natura squisitamente legata al calciomercato, un fronte sempre caldo in casa Milan. Warren Bondo non sarà della partita a causa di un imminente trasferimento. Il giovane centrocampista è infatti a un passo dal passaggio in prestito secco alla Cremonese, un’operazione che lo vedrà protagonista in Serie B per la prossima stagione. Questa mossa rientra nella strategia societaria di garantire ai giovani talenti l’opportunità di fare esperienza e accumulare minuti preziosi, un percorso fondamentale per la loro crescita professionale. La cessione in prestito di Bondo è un esempio della pianificazione a lungo termine che il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sta implementando con grande attenzione. Tare, con la sua comprovata esperienza nel settore, è determinato a costruire una squadra solida e proiettata al futuro, bilanciando l’innesto di giocatori di caratura internazionale con lo sviluppo dei talenti provenienti dal settore giovanile.

L’amichevole di Dublino, quindi, assume una duplice valenza: da un lato, permette ad Allegri di testare nuove soluzioni tattiche e verificare la coesione del gruppo, dall’altro offre ai tifosi un assaggio del Milan che verrà. Tutti gli occhi saranno puntati non solo sui titolarissimi, ma anche su quei giocatori che potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nel corso della stagione. Il clima di attesa è palpabile e l’incontro con il Leeds sarà un’occasione preziosa per continuare a forgiare la squadra in vista degli impegni ufficiali, con l’obiettivo dichiarato di competere ai massimi livelli in tutte le competizioni. Il nuovo Milan è pronto a stupire.