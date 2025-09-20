Connect with us

News

Infortunati Milan, Pavlovic recuperato per Udine! Allegri riflette su quel ballottaggio in difesa. Leao e Maignan…

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

News

Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore

News

Milan Lecce, ci sarà un esordio da titolare nella sfida di domani sera: Allegri ha in mente questa mossa a sorpresa

News

Infortunati Milan, Pavlovic recuperato per Udine! Allegri riflette su quel ballottaggio in difesa. Leao e Maignan…

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Pavlovic

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri ha recuperato Pavlovic per la gara di sabato contro l’Udinese. Le ultime su Leao e Maignan

In casa Milan, l’attesa è palpabile in vista del prossimo match contro l’Udinese, in programma sabato sera. Le notizie che arrivano da Milanelloriguardano in primis la condizione fisica di alcuni giocatori chiave, ma anche le scelte tattiche del tecnico Massimiliano Allegri, che deve decidere con grande attenzione la formazione da schierare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan può contare su un ritorno importante in difesa. Il giovane difensore centrale serbo, Pavlovic, è di nuovo a disposizione dopo l’infortunio patito contro il Bologna. La sua presenza in campo per la partita di Udine è una possibilità concreta, e spetterà proprio ad Allegri decidere se puntare su di lui o su Koni De Winter nel ruolo di difensore di sinistra.

Le condizioni fisiche di due colonne portanti della squadra, il portiere Mike Maignan e il fuoriclasse Rafael Leao, continuano a tenere in apprensione i tifosi rossoneri. Per quanto riguarda Maignan, il recupero per la partita contro l’Udinese sembra essere quasi impossibile. L’estremo difensore francese, infatti, non ha ancora smaltito completamente il suo problema muscolare e lo staff medico del Milan, in accordo con il direttore sportivo Igli Tare, preferisce non rischiare una ricaduta. L’assenza di Maignancostringerà Allegri a confermare il secondo portiere Terracciano, che si è comunque dimostrato all’altezza della situazione.

Il discorso su Leao è un po’ più complesso. Anche per lui, le condizioni fisiche non sono ottimali e il suo rientro in campo non è imminente. Secondo quanto riportato da Bianchin, l’esterno portoghese potrebbe rientrare al massimo per la sfida casalinga contro il Napoli, che si giocherà la settimana successiva. La presenza di Leao è fondamentale per l’attacco del Milan, e la sua assenza peserà sicuramente sulle scelte tattiche di Allegriper le prossime partite. Il direttore sportivo Tare e tutto il Milan sperano che il portoghese possa recuperare al più presto, ma la priorità è la sua piena forma fisica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.