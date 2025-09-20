Infortunati Milan, Pavlovic recuperato per Udine! Allegri riflette su quel ballottaggio in difesa. Leao e Maignan…

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri ha recuperato Pavlovic per la gara di sabato contro l’Udinese. Le ultime su Leao e Maignan

In casa Milan, l’attesa è palpabile in vista del prossimo match contro l’Udinese, in programma sabato sera. Le notizie che arrivano da Milanelloriguardano in primis la condizione fisica di alcuni giocatori chiave, ma anche le scelte tattiche del tecnico Massimiliano Allegri, che deve decidere con grande attenzione la formazione da schierare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan può contare su un ritorno importante in difesa. Il giovane difensore centrale serbo, Pavlovic, è di nuovo a disposizione dopo l’infortunio patito contro il Bologna. La sua presenza in campo per la partita di Udine è una possibilità concreta, e spetterà proprio ad Allegri decidere se puntare su di lui o su Koni De Winter nel ruolo di difensore di sinistra.

Le condizioni fisiche di due colonne portanti della squadra, il portiere Mike Maignan e il fuoriclasse Rafael Leao, continuano a tenere in apprensione i tifosi rossoneri. Per quanto riguarda Maignan, il recupero per la partita contro l’Udinese sembra essere quasi impossibile. L’estremo difensore francese, infatti, non ha ancora smaltito completamente il suo problema muscolare e lo staff medico del Milan, in accordo con il direttore sportivo Igli Tare, preferisce non rischiare una ricaduta. L’assenza di Maignancostringerà Allegri a confermare il secondo portiere Terracciano, che si è comunque dimostrato all’altezza della situazione.

Il discorso su Leao è un po’ più complesso. Anche per lui, le condizioni fisiche non sono ottimali e il suo rientro in campo non è imminente. Secondo quanto riportato da Bianchin, l’esterno portoghese potrebbe rientrare al massimo per la sfida casalinga contro il Napoli, che si giocherà la settimana successiva. La presenza di Leao è fondamentale per l’attacco del Milan, e la sua assenza peserà sicuramente sulle scelte tattiche di Allegriper le prossime partite. Il direttore sportivo Tare e tutto il Milan sperano che il portoghese possa recuperare al più presto, ma la priorità è la sua piena forma fisica.