Infortunati Milan: NOVITA’ su Theo Hernandez, Pulisic, Chukwueze e Kjaer verso il Psg in Champions League a San Siro

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky, arrivano novità per quanto riguarda gli infortunati Milan in vista del Psg. Pioli proverà a recuperare Theo Hernandez in due o tre giorni: non è sicuro che riesca a partire titolare in Champions.

Pulisic e Chukwueze torneranno a disposizione dei rossoneri mentre sono ancora da valutare le condizioni di Kjaer. Out chiaramente sia Kalulu sia Pellegrino.