Gimenez stecca ancora e Allegri corre ai ripari: con la Roma scelte a sorpresa

Calciomercato Milan, novità Alex Jimenez! Dall’intenzione del Bournemouth alla mossa del Real Madrid

Lookman, che incubo per il Milan: per la quarta volta! Nessuno come lui

Calciomercato Milan, Tare a caccia di gol: con Santiago Gimenez in crisi sono tre i nomi sul taccuino

MN24 – Infortunati Milan, sorrisi a Milanello! Domani in due rientrano in gruppo, Allegri può averli a disposizione con la Roma

MN24 – Infortunati Milan, sorrisi a Milanello! Domani in due rientrano in gruppo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Importanti e rassicuranti notizie giungono dal centro sportivo di Milanello, dove il Diavolo è tornato ad allenarsi stamattina dopo il pareggio di ieri sera contro l’Atalanta. Così ha appreso la redazione di MilanNews24.com Il focus è sui recuperi a lungo attesi che potranno dare un respiro fondamentale al tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano richiamato quest’anno dal DS Igli Tare, ex dirigente della Lazio, per rilanciare le ambizioni dei rossoneri.

💪 I Rientri di Jashari e Estupiñán

Dopo il lavoro personalizzato svolto oggi, la buona notizia è che da domani rientreranno regolarmente in gruppo due elementi importanti: Ardon Jashari, il promettente centrocampista (o difensore) svizzero-albanese, era out da fine agosto per una frattura composta del perone destro, rimediata in uno scontro di allenamento con Santiago Gimenez. Al suo fianco, tornerà a disposizione anche Pervis Estupiñán, l’esterno sudamericano di grande spinta che ha finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia subita in nazionale. Due recuperi cruciali che infoltiscono la rosa del Milan in un momento decisivo della stagione.

🏥 Gli Altri Infortunati e il Derby

Nonostante i due rientri, la situazione infermeria tiene ancora in ansia lo staff tecnico. Il mister Allegri ha espresso la speranza di rivedere in gruppo l’ala americana Christian Pulisic – talento offensivo e uomo chiave del reparto avanzato – subito dopo il big match della 10ª giornata di Serie A contro la Roma di Daniele De Rossi.

Per il centrocampista francese Adrien Rabiot – colonna del centrocampo e giocatore di grande fisicità – i tifosi rossoneri dovranno pazientare ancora. Il suo ritorno in campo è previsto solo dopo la sosta delle nazionali di novembre, in tempo per affrontare l’attesissimo Derby di Milano contro i cugini nerazzurri, in programma il 23 novembre a San Siro. La mossa di Igli Tare di affidarsi ad Allegri mira a gestire al meglio questi momenti critici.

🗓️ Il Calendario Infernale: Tante Sfide fino a Gennaio

I prossimi impegni del Diavolo si preannunciano intensi e decisivi per il cammino in campionato. Ecco il calendario completo dei rossoneri fino al 22° turno (fonte: Antonio Vitiello, rielaborazione):

GiornataDataPartitaOrarioCanale TV
10ªDom. 2/11/2025Milan-Roma20.45DAZN
11ªSab. 8/11/2025Parma-Milan20.45DAZN/Sky/Now
12ªDom. 23/11/2025Inter-Milan20.45DAZN
13ªSab. 29/11/2025Milan-Lazio20:45DAZN/Sky/Now
14ªLun. 8/12/2025Torino-Milan20.45DAZN/Sky/Now
15ªDom. 14/12/2025Milan-Sassuolo12.30DAZN
16ªGio. 15/01/2026Como-Milan20.45DAZN
17ªDom. 28/12/2025Milan-Verona12.30DAZN
18ªVen. 02/01/2026Cagliari-Milan20.45DAZN/Sky/Now
19ªGio. 08/01/2026Milan-Genoa20:45DAZN
20ªDom. 11/01/2026Fiorentina-Milan15.00DAZN
21ªDom. 18/01/2026Milan-Lecce20.45DAZN
22ªDom. 25/01/2026Roma-Milan20.45DAZN

Il ciclo si presenta estremamente impegnativo, con diverse trasferte insidiose e match casalinghi che necessiteranno la migliore condizione fisica e mentale della squadra guidata da Allegri.

