MN24 – Infortunati Milan, sorrisi a Milanello! Domani in due rientrano in gruppo, Allegri può averli a disposizione con la Roma

MN24 – Infortunati Milan, sorrisi a Milanello! Domani in due rientrano in gruppo.

Importanti e rassicuranti notizie giungono dal centro sportivo di Milanello, dove il Diavolo è tornato ad allenarsi stamattina dopo il pareggio di ieri sera contro l’Atalanta. Così ha appreso la redazione di MilanNews24.com Il focus è sui recuperi a lungo attesi che potranno dare un respiro fondamentale al tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano richiamato quest’anno dal DS Igli Tare, ex dirigente della Lazio, per rilanciare le ambizioni dei rossoneri.

💪 I Rientri di Jashari e Estupiñán

Dopo il lavoro personalizzato svolto oggi, la buona notizia è che da domani rientreranno regolarmente in gruppo due elementi importanti: Ardon Jashari, il promettente centrocampista (o difensore) svizzero-albanese, era out da fine agosto per una frattura composta del perone destro, rimediata in uno scontro di allenamento con Santiago Gimenez. Al suo fianco, tornerà a disposizione anche Pervis Estupiñán, l’esterno sudamericano di grande spinta che ha finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia subita in nazionale. Due recuperi cruciali che infoltiscono la rosa del Milan in un momento decisivo della stagione.

🏥 Gli Altri Infortunati e il Derby

Nonostante i due rientri, la situazione infermeria tiene ancora in ansia lo staff tecnico. Il mister Allegri ha espresso la speranza di rivedere in gruppo l’ala americana Christian Pulisic – talento offensivo e uomo chiave del reparto avanzato – subito dopo il big match della 10ª giornata di Serie A contro la Roma di Daniele De Rossi.

Per il centrocampista francese Adrien Rabiot – colonna del centrocampo e giocatore di grande fisicità – i tifosi rossoneri dovranno pazientare ancora. Il suo ritorno in campo è previsto solo dopo la sosta delle nazionali di novembre, in tempo per affrontare l’attesissimo Derby di Milano contro i cugini nerazzurri, in programma il 23 novembre a San Siro. La mossa di Igli Tare di affidarsi ad Allegri mira a gestire al meglio questi momenti critici.

🗓️ Il Calendario Infernale: Tante Sfide fino a Gennaio

I prossimi impegni del Diavolo si preannunciano intensi e decisivi per il cammino in campionato. Ecco il calendario completo dei rossoneri fino al 22° turno (fonte: Antonio Vitiello, rielaborazione):

Giornata Data Partita Orario Canale TV 10ª Dom. 2/11/2025 Milan-Roma 20.45 DAZN 11ª Sab. 8/11/2025 Parma-Milan 20.45 DAZN/Sky/Now 12ª Dom. 23/11/2025 Inter-Milan 20.45 DAZN 13ª Sab. 29/11/2025 Milan-Lazio 20:45 DAZN/Sky/Now 14ª Lun. 8/12/2025 Torino-Milan 20.45 DAZN/Sky/Now 15ª Dom. 14/12/2025 Milan-Sassuolo 12.30 DAZN 16ª Gio. 15/01/2026 Como-Milan 20.45 DAZN 17ª Dom. 28/12/2025 Milan-Verona 12.30 DAZN 18ª Ven. 02/01/2026 Cagliari-Milan 20.45 DAZN/Sky/Now 19ª Gio. 08/01/2026 Milan-Genoa 20:45 DAZN 20ª Dom. 11/01/2026 Fiorentina-Milan 15.00 DAZN 21ª Dom. 18/01/2026 Milan-Lecce 20.45 DAZN 22ª Dom. 25/01/2026 Roma-Milan 20.45 DAZN

Il ciclo si presenta estremamente impegnativo, con diverse trasferte insidiose e match casalinghi che necessiteranno la migliore condizione fisica e mentale della squadra guidata da Allegri.