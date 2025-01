MN24 – Infortunati Milan, Conceicao può sorridere! Gli ultimi aggiornamenti fanno sognare i tifosi

Infortunati Milan, Sergio Conceicao può sorridere: Pulisic recuperato, personalizzato per Rafael Leao che punta alla panchina con la Juve

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, può sorridere in vista della semifinale di venerdì contro la Juve in Supercoppa Italiana.

Christian Pulisic si è allenato ancora con la squadra in gruppo ed è recuperato per la partita contro i bianconeri. Per Rafael Leao, invece, lavoro personalizzato sul campo: per il portoghese si punta a questo punto alla presenza almeno in panchina. In fase di recupero Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Domani l’allenamento è previsto per le ore 15.30 italiane (17.30 locali).