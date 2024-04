Infortunati Milan, Kjaer e Pobega verso il rientro: segnata la data sul calendario! I due rossoneri viaggiano verso il recupero

Sono due gli infortunati in casa Milan ad essere maggiormente attenzionati: si tratta di Tommaso Pobega e Simon Kjaer. Entrambi viaggiano insieme verso il recupero.

Come riferisce il Quotidiano Sportivo, entrambi hanno cerchiato sul calendario la sfida di sabato prossimo contro il Lecce, per la quale sperano di poter tornare a disposizione di Pioli. Infortuni diversi ma destino che potrebbe essere comune per il centrocampista italiano e per il centrale danese.