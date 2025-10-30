MN24 – Infortunati Milan, conferme da Milanello: loro due in panchina con la Roma, gli aggiornamenti non lasciano dubbi

MN24 – Infortunati Milan, conferme da Milanello: loro due in panchina con la Roma. Segui le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews24.com, questo pomeriggio il Milan tornerà in campo a Milanello per una seduta di allenamento cruciale. La squadra, guidata dal ritorno di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese già artefice dello Scudetto del 2011 e nuovamente in sella al Diavolo, si prepara alla delicata sfida interna che la vedrà opposta alla Roma di Daniele De Rossi, in programma domenica sera nello scenario di San Siro.

Le Buone Notizie per Allegri e il Nuovo DS Igli Tare

Arrivano notizie estremamente positive dall’infermeria, un sospiro di sollievo per la dirigenza rossonera che vede nel neo-direttore sportivo, l’esperto dirigente albanese Igli Tare, un elemento chiave per la ricostruzione del club. Come confermato nelle scorse ore, infatti, il centrocampista svizzero Ardon Jashari e l’esterno difensivo ecuadoriano Pervis Estupinan faranno il loro ritorno in gruppo proprio nella sessione odierna.

Il loro programma di recupero dai rispettivi infortuni si è dunque concluso con successo, offrendo a mister Allegri due opzioni in più per il big match contro i giallorossi. Entrambi i calciatori avranno l’opportunità di lavorare con i compagni e riacquistare il ritmo partita in vista del prossimo impegno.

Un Rinforzo prezioso dalla Panchina

Nonostante il pieno recupero, è praticamente impossibile immaginare che Jashari, il talentuoso regista arrivato per dare qualità al centrocampo del Diavolo, o Estupinan, l’abile terzino sinistro noto per le sue incursioni offensive, possano essere schierati come titolari dal primo minuto domenica.

Tuttavia, il loro rientro rappresenta una risorsa fondamentale per i rossoneri, specialmente in una gara che si preannuncia tesa e combattuta. Potranno infatti tornare più che utili nel corso del match, rappresentando due cambi di lusso dalla panchina capaci di dare una scossa o di garantire preziosi minuti di gestione in campo.