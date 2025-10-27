Connect with us

Infortunati Milan, Allegri fa i conti a Milanello: recupero fondamentale e possibili variazioni nel suo 3-5-2

Cardinale Milan, nuovi assetti societari: Massimo Calvelli pronto ad entrare nel Consiglio di Amministrazione

Supercoppa Italiana 2025: ufficializzato il regolamento, stop ai supplementari e nuove norme su squalifiche

Infortunio Pulisic, mediazione in corso tra il Milan e gli USA: Furlani ha un obiettivo preciso

Fonseca da record con il Lione! I numeri dell'allenatore ex Milan sono stellari

4 secondi ago

Allegri

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri fa la conta a Milanello in vista della sfida di domani contro l’Atalanta: fondamentale il recupero di Loftus-Cheek

Dopo il deludente pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa, il Milan è pronto a cercare il riscatto domani sera nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalantavalida per la nona giornata di Serie A.

In vista di questa gara cruciale, il tecnico Massimiliano Allegri sta valutando diverse modifiche al 3-5-2 schierato venerdì sera a San Siro. A riferirlo è il Corriere della Sera.

La buona notizia per Allegri è il rientro di Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ha completamente smaltito l’affaticamento muscolare rimediato prima della sfida con la Fiorentina e sarà di nuovo a disposizione.

Permane, invece, l’assenza di Pervis Estupinan: il terzino non ha ancora recuperato completamente dalla distorsione alla caviglia subita durante gli impegni con la sua nazionale.

