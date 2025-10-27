Infortunati Milan, Allegri fa i conti a Milanello: recupero fondamentale e possibili variazioni nel suo 3-5-2

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri fa la conta a Milanello in vista della sfida di domani contro l’Atalanta: fondamentale il recupero di Loftus-Cheek

Dopo il deludente pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa, il Milan è pronto a cercare il riscatto domani sera nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, valida per la nona giornata di Serie A.

In vista di questa gara cruciale, il tecnico Massimiliano Allegri sta valutando diverse modifiche al 3-5-2 schierato venerdì sera a San Siro. A riferirlo è il Corriere della Sera.

La buona notizia per Allegri è il rientro di Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ha completamente smaltito l’affaticamento muscolare rimediato prima della sfida con la Fiorentina e sarà di nuovo a disposizione.

Permane, invece, l’assenza di Pervis Estupinan: il terzino non ha ancora recuperato completamente dalla distorsione alla caviglia subita durante gli impegni con la sua nazionale.