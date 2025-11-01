Infortunati Milan, Massimiliano Allegri ha fatto il punto in conferenza stampa: l’annuncio su Leao, Tomori, Pulisic, Rabiot e Gimenez. Le ultime

Prosegue l’emergenza infortuni in casa Milan in vista del big match di domani sera contro la Roma. L’allenatore Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, confermando le difficoltà soprattutto nel reparto difensivo e a centrocampo, nonostante l’ottima notizia riguardante il recupero del fuoriclasse portoghese.

La notizia migliore riguarda proprio Rafael Leao: «Leao sta bene» ha dichiarato Allegri, chiudendo definitivamente il caso sull’infiammazione all’anca che aveva destato preoccupazione. Il numero dieci sarà dunque regolarmente a disposizione e su di lui graverà gran parte del peso dell’attacco rossonero.

La difesa a pezzi: stop per Tomori

La nota dolente riguarda la difesa. Fikayo Tomori difficilmente sarà della partita domani sera: «Tomori difficilmente ci sarà» ha confermato Allegri, anche se per fortuna sono stati esclusi problemi importanti per il difensore inglese. L’assenza di Tomori si aggiunge a una situazione già delicata nel reparto arretrato, costringendo Allegri a rivedere le sue scelte e a dare fiducia a chi ha giocato meno.

A centrocampo e in attacco le previsioni sono leggermente più incoraggianti, ma solo per la prossima settimana. Christian Pulisic è atteso in campo per la gara di Parma: «Pulisic dovrebbe esserci a Parma», mentre la situazione di Adrien Rabiot resta più complessa: «Rabiot è difficile».

Dubbi su Gimenez, le new entry in ritardo

Per quanto riguarda il reparto offensivo, l’incertezza permane sul centravanti Santiago Gimenez, alle prese con un problema alla caviglia e un momento di forma opaco: «Vediamo se ci sarà Gimenez o se tornerà a Parma». La sua eventuale assenza lascerebbe il peso dell’attacco ancora più sulle spalle di Leao e degli altri interpreti.

Buone notizie invece per Pervis Estupiñan, che è «ok» e sarà disponibile. Discorso diverso per l’altra new entry, Ardon Jashari: il giovane centrocampista ha svolto «solo un allenamento», rendendo «difficile che sarà in panchina domani».

In sintesi, il Milan di Allegri si presenta al cruciale appuntamento contro la Roma con la certezza Leao e la coperta corta nei reparti nevralgici, un quadro che impone massima cautela e concentrazione per non perdere terreno in classifica.