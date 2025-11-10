Infortunati Milan, sorriso a 32 denti per Massimiliano Allegri: chi recupera in vista dell’Inter. Le ultimissime notizie

Se la sosta per le nazionali di ottobre aveva lasciato scorie e infortuni, quella di novembre si trasforma in una vera e propria manna dal cielo per il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Il club rossonero guarda con fiducia alla preparazione in vista del cruciale derby contro l’Inter del prossimo 23 novembre, potendo finalmente contare su un gruppo di atleti che sfrutteranno al meglio la pausa.

A differenza della precedente, questa sosta avrà leggermente più senso lavorare con continuità. Allegri, infatti, potrà contare su pezzi da novanta che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali per restare a Milanello e recuperare dai rispettivi infortuni, tornando al 100% della condizione.

I nomi in primo piano sono quelli di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, la cui importanza è stata già sottolineata. A loro si aggiunge un altro rientro fondamentale per il reparto avanzato: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano non ha raggiunto il ritiro della sua selezione e lavorerà duramente in questi giorni per smaltire i recenti acciacchi e ritrovare la brillantezza sotto porta.

A sottolineare l’importanza di questa pausa è stamattina Tuttosport, che titola con ottimismo: Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti. Un dettaglio tutt’altro che da sottovalutare. Rientrare in campo contro la capolista con la possibilità di schierare la formazione migliore è un lusso che il Milan non poteva permettersi di perdere. Il lavoro di queste due settimane sarà mirato a costruire la mentalità e la compattezza necessarie per una sfida che vale molto più dei tre punti e che potrebbe segnare una svolta decisiva per il prosieguo della stagione rossonera.