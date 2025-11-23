MN24 – Infortunate Milan Femminile: il punto sulle giocatrici ancora non a disposizione di Bakker

Infortunate Milan Femminile, di seguito il punto sulle giocatrici ancora indisponibili in vista della gara odierna contro il Sassuolo

Il Milan Femminile si prepara ad affrontare il Sassuolo per la 6ª giornata della Serie A Women. Prima del calcio d’inizio, è necessario fare il punto sulle giocatrici rossonere indisponibili, come riportato da Milannews24

L’infermeria è piuttosto affollata, con assenze pesanti:

Gemmi e Zanini sono entrambe in riabilitazione dopo la ricostruzione del legamento crociato sinistro .

e sono entrambe in dopo la ricostruzione del . Babb è ai box per l’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.

è ai box per l’intervento chirurgico al del ginocchio sinistro. Renzotti e Soffia sono ferme per problemi muscolari al flessore (rispettivamente sinistro e destro).

e sono ferme per problemi muscolari al (rispettivamente sinistro e destro). Sorelli è in riabilitazione da un intervento chirurgico alla caviglia sinistra.

Inoltre, si segnala che Stokic è stata aggregata e giocherà con la Primavera.

