Infantino: «Ma cosa aspettiamo a intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi?»

Le dichiarazioni di Gianni Infantino sull’intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Ecco le dichiarazioni del presidente FIFA in occasione dell’evento organizzato per ricordare Artemio Franchi:

«Ricordo un piccolo episodio che mi è stato raccontato: l’8 dicembre abbiamo voluto dare un tributo alla FIFA a un grande calciatore italiano, Paolo Rossi. Sono venuti molti campioni del mondo dell’82 e anche avversari. A proposito, cosa aspettiamo a intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi? Non c’è italiano che abbia dato di più a questo sport, per favore. Lo dico a tutti i dirigenti presenti: dateci una mano, credo lo meriti. Tornando a noi, in quell’evento ho conosciuto Abraham Klein, l’arbitro di Italia-Brasile del 1982: mi ha regalato un libro che ha scritto anni fa, aprendolo ho visto che la prefazione era in onore di Artemio Franchi. Gli ho chiesto come mai e mi ha raccontato che, prima dei Mondiali, lui aveva capito che non ce l’avrebbe fatta a essere nominato nel gruppo degli arbitri: Franchi gli disse di stare tranquillo e lo convinse a non ritirarsi. Il giorno delle nomine, Klein aspettò la famiosa telefonata che effettivamente arrivò: fu nominato con un voto a favore e Franchi era presidente della commissione arbitri FIFA, probabilmente il suo voto fu decisivo».