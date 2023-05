Infantino: «Pensavo che il Napoli vincesse l’anno scorso, poi ha vinto al Milan». Le parole del presidente della Fifa

Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Radio Rai dello scudetto del Napoli, facendo riferimento a quello vinto dal Milan nella passata stagione. Ecco le parole del presidente Fifa:

«Che bello. Che bello pensare a Diego in questo momento di festa. Diego sicuramente starà festeggiando anche lui insieme a tutti quelli che amano il Napoli o a tutti quelli che amano il calcio. Perché quest’anno quello che ha dimostrato il Napoli è stato veramente fantastico: complimenti alla squadra, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti quanti che hanno saputo lavorare negli anni. Io devo dire che ho visto una partita del Napoli l’anno scorso, Napoli-Lazio, dominata dal Napoli e pensavo che vincesse già l’anno scorso. Poi alla fine non ha vinto, ha vinto il Milan, ma quest’anno ha vinto meritatamente ed è bello per il calcio italiano, perché ha dato un’immagine a livello europeo di una squadra veramente propositiva, offensiva, che gioca bene, e virtuosa anche dal punto di vista della società. Quindi averne di Napoli in Italia. Complimenti ancora, bellissimo, e Forza Napoli, Forza Diego: tutti quelli che amano il calcio penso che siano felici in questo momento».