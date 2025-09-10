Infantino a Casa Milan: il racconto dell’incontro del presidente della FIFA con Furlani e Scaroni – FOTO

Infantino a Casa Milan: il presidente della FIFA ha incontrato Furlani e Scaroni e ha visitato il museo rossonero. Il resoconto

Giornata storica a Casa Milan, dove il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto visita alla sede del Milan, incontrando il presidente Paolo Scaroni e il CEO Giorgio Furlani. L’incontro, avvenuto oggi, 10 settembre 2025, ha avuto come focus il futuro del calcio, le competizioni internazionali e l’importanza delle infrastrutture sportive. La visita di una figura di tale calibro sottolinea l’importanza e il prestigio del club rossonero a livello mondiale.

Il meeting, molto più di una semplice visita di cortesia, ha offerto l’opportunità di affrontare temi cruciali per il futuro del Milan e del calcio in generale. La costruzione di un nuovo stadio, un argomento che sta a cuore ai tifosi milanisti e alla dirigenza, è stato uno dei punti cardine della discussione. Un’infrastruttura moderna e all’avanguardia è considerata fondamentale per la crescita economica e sportiva del club, permettendo al Milan di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La FIFA, sotto la guida di Infantino, ha sempre promosso lo sviluppo di strutture sostenibili e all’avanguardia per migliorare l’esperienza dei tifosi e garantire la sicurezza negli stadi.

Un tour nel cuore della storia rossonera e una squadra che si rinnova

Oltre all’incontro istituzionale, Gianni Infantino ha avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nelle leggende del club visitando il Museo Mondo Milan. Il presidente della FIFA si è mostrato impressionato dalla ricchezza e dalla cura con cui il museo racconta la gloriosa storia rossonera. Come riportato da lui stesso su Instagram, con un messaggio che ha subito fatto il giro del web, ha elogiato la capacità del club di “trovare il giusto posto per ogni giusta storia”, dimostrando come il Milan sappia onorare il suo passato guardando con decisione al futuro. Le sue parole, ricche di stima, confermano il valore e la solidità di un club che, pur affrontando le sfide del presente, non dimentica le sue radici.

Nel frattempo, la squadra rossonera si prepara alla stagione con una dirigenza rinnovata nel settore tecnico. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, il ritorno di Massimiliano Allegri, sono pronti a dare una svolta e a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. La loro esperienza e la loro competenza sono considerate determinanti per il successo futuro. La visita di Infantino è un ulteriore segnale della fiducia che il mondo del calcio ripone nel progetto Milan, un progetto ambizioso che mira a consolidare la posizione del club come una delle potenze calcistiche a livello globale. La combinazione di un’amministrazione lungimirante, un’infrastruttura moderna in cantiere e una guida tecnica solida crea le premesse per un futuro ricco di successi.