Infantino alza la voce: «Eventi ripugnanti e inaccettabili. Ora è necessario agire così». Il suo comunicato ufficiale

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha condannato duramente quanto successo a Mike Maignan nella sfida tra Udinese e Milan. Questo il suo comunicato ufficiale.

INFANTINO – «Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c’è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall’istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società»