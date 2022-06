Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha espresso il proprio pensiero sullo scontro Lega-FIGC per l’indice di liquidità

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha espresso il suo pensiero sullo scontro Lega-FIGC in merito all’indice di liquidità. Le parole riportate dall’ANSA, in seguito alla firma del protocollo d’intesa tra il CONI e il Ministero del Turismo.

LE PAROLE – «Bisogna trovare il modo di andare d’accordo, nessuno è obbligato ad andare a cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due-tre elementi è interesse di tutti, Lega e Figc, andare d’accordo. Di solito parlo di tutto, ma non posso commentare le sentenze della giustizia sportiva e del doping, perché sono organi terzi presso il Coni, ma non hanno nulla a che fare con la gestione del Comitato olimpico. La vicenda non mi sembra conclusa, perché sono state già annunciate altre azioni. Ci rammarica, perché non c’è ancora un punto finale alla vicenda, ma ne prendiamo atto».