Inchiesta Ultras Milan, arrivano nuove condanne: figurano Christian Rosiello e Francesco Lucci. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo le prime condanne emesse martedì, l’inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato di Inter e Milan ha portato oggi a nuove sentenze. Tra i nomi di spicco, come riportato da Calcio e Finanza, figura Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (il rapper non è indagato), condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione. La sentenza è maturata nel secondo processo abbreviato scaturito dalla maxi inchiesta di Procura, Polizia e Guardia di Finanza sulle curve di San Siro, incentrata sull’accusa di associazione per delinquere.

La sesta corte penale ha pronunciato condanne significative anche per altri imputati. Francesco Lucci, fratello dell’ex leader della Curva Sud rossonera Luca Lucci (la cui pena era stata emessa martedì), è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. Un verdetto che si inserisce nel contesto delle azioni giudiziarie volte a colpire le ramificazioni criminali all’interno delle tifoserie milanesi. A completare il quadro delle sentenze odierne, Riccardo Bonissi ha ricevuto una condanna a 3 anni e 8 mesi.

Queste nuove decisioni giudiziarie rafforzano il quadro emerso dall’inchiesta “Doppia Curva”, che ha svelato una presunta rete di attività illecite, tra cui estorsioni, aggressioni e traffici illeciti, gestite all’interno del mondo ultras. Le condanne confermano l’impegno delle autorità nel contrastare le infiltrazioni criminali e nel ripristinare la legalità all’interno degli stadi. L’obiettivo è quello di garantire un ambiente sportivo sicuro e libero da influenze illecite, a tutela dei club, dei tifosi e del calcio nella sua interezza. Il processo continua a fare chiarezza su un capitolo complesso e delicato del tifo organizzato milanese.