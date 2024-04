Inchiesta Mancini, la procura della Federcalcio apre un’indagine sul difensore della Roma: ecco l’accusa dopo il derby

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la procura della Federcalcio ha aperto un’indagine sul post derby e l’episodio di Gianluca Mancini che per festeggiare la vittoria della Roma ha sventolato una bandiera Anti-Lazio (biancoceleste con un topo).

La procura ha già acquisito i video dell’episodio e l’accusa sarebbe quella di violazione dell’art.4 del codice di giustizia sportiva. Un clima non proprio sereno in casa giallorossa in vista del derby di Europa League contro il Milan.