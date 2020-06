Durante questa settimana si giocherà una partita importantissima per il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan

Per Repubblica il Milan in settimana avvierà i discorsi sempre più stretti con l’entourage di Donnarumma per la situazione rinnovo, dal momento che Gigio andrà in scadenza a giugno 2021.

Attualmente percepisce 6 milioni di euro netti a stagione e difficilmente otterrà una cifra simile di fissò. Per questo si starebbe parlando di abbassare il fisso mettendo bonus che possano compensare la decurtazione.