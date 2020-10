In Italia nascono ufficialmente i campionati Primavera 3 e 4

Settore giovanile: nascono ufficialmente in Italia dalla stagione 2020-2021 i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – La C è il calcio per i giovani. Nascono dalla stagione 2020-2021 i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del campionato nazionale giovanile “Dante Berretti” con l’istituzione dei nuovi campionati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione. “Sono contento della nascita dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 – ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Ringrazio il presidente Gravina che ha lavorato con lungimiranza ed i presidenti Dal Pino e Balata perché così si ragiona a sistema e si fa bene al calcio. Con questa decisione esaltiamo la nostra mission, quella per cui ci battiamo da sempre: siamo Serie C che svolge il ruolo di formazione dei giovani talenti nel calcio”.

“Questa riforma ci pone al riparo anche da fatti assurdi, già accaduti. Il caso del Novara ha fatto scuola – continua Ghirelli – Quando la prima squadra retrocesse dalla B alla C e la squadra giovanile conquistò la promozione dalla Primavera 2 alla Primavera 1 non ci fu la possibilità per i giovani calciatori di fare un’esperienza di crescita. Un intero patrimonio rischiò di essere spazzato totalmente. Il Novara fu lungimirante portando molti ragazzi in prima squadra e questo consentì loro di essere valorizzati”. Il meccanismo premierà le società che investono nel settore giovanile. E’ basato su promozioni e retrocessioni e prepara i giovani ad un campionato dove il risultato ‘conta’ come quello della prima squadra. Una nuova pagina del calcio italiano. Il fischio di inizio è fissato per sabato 24 ottobre 2020. (ANSA).