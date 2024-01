Impallomeni lancia il Milan: «Scudetto? Ci può credere ma solo a queste condizioni»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato delle possibilità scudetto del Milan dopo il successo sulla Roma

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato delle chance scudetto del Milan:

PAROLE – «Se recupera i giocatori perché no? Ha tanti difensori fuori ora. Non mi ha entusiasmato il Milan, lascia tanto all’avversario ma è ricca di talento. 42 punti sono una bella cifra, Inter e Juve hanno qualcosa in più ma se recupera 4-5 giocatori e fa qualcosa sul mercato, e Leao si accende con continuità».