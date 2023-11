Impallomeni sul ritorno di Ibrahimovic: «La proprietà voleva Zlatan in questo ruolo e non Maldini». Le parole del giornalista ed ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del possibile ritorno al Milan da dirigente di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del giornalista:

«Non è mai andato via dal Milan, in realtà. Se dovesse tornare capirei ancor di più perché Maldini e Massara sono andati via. Perché lui va a fare quel ruolo da trait d’union che vorrebbe la presidenza. Ma è solo un mio pensiero. Al Milan manca una figura che unisce. Deve fare Ibra e non il tutor di Pioli. La proprietà voleva Ibra in questo ruolo e non Maldini»