Impallomeni su PSG Milan: «Ecco cosa penso delle sfide Leao-Mbappé e Donnarumma-Maignan». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della sfida tra PSG e Milan e delle sfide interne tra Mbappé e Leao e Donnarumma e Maignan. Ecco le sue parole:

«Mbappé è di un altro livello. Leao può crescere, ma il francese è un leader. Per poco non porta la Francia alla vittoria del Mondiale, il protagonista vero della finale è lui. Ha ridotto le marce perché non vede l’ora di andare a Madrid, è ambizioso e vuole vincere. Leao vivacchia e mi fa rabbia per questo. Ha mezzi importanti, dovrebbe fare molto di più in partita. Potrebbe dare molto di più. Donnarumma è bravo, dovrebbe avere un preparatore atletico che lo migliori, si affida al talento e all’istinto ma va affinato con l’allenamento. Maignan è molto forte, è più solido ma Donnarumma è forte e vive una situazione complessa a Parigi. Non è amato dai tifosi, che non vedono l’ora che se ne vada»