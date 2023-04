Impallomeni: «Ecco come il Milan mette in difficoltà il Napoli». Le parole del giornalista sulla vittoria della formazione rossonera

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della vittoria del Milan contro il Napoli. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha dato una suonata incredibile al Napoli. E’ stato scintillante, ancora più forte dello scorso anno. Ieri il Milan sembrava il Napoli e viceversa, in un incanto ha ritrovato tutto. Ma ora vedremo come continuerà. Una partita perfetta per i rossoneri. Chiudendo le fasce, il Napoli va in difficoltà».