Impallomeni: «Il Milan ha dato una suonata incredibile al Napoli». Le parole dell’ex calciatore e giornalista sulla prestazione dei rossoneri

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio della prestazione del Milan contro il Napoli. Ecco le parole del giornalista ed ex calciatore:

«Ha dato una suonata incredibile al Napoli. E’ stato scintillante, ancora più forte dello scorso anno. Ieri il Milan sembrava il Napoli e viceversa, in un incanto ha ritrovato tutto. Ma ora vedremo come continuerà. Una partita perfetta per i rossoneri. Chiudendo le fasce, il Napoli va in difficoltà».