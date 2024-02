Impallomeni sulla lotta Champions in Serie A: «Atalanta superiore a Milan e Juventus»

Nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla lotta Champions in Serie A

LE PAROLE – «Sì, ma anche altre squadre. Il Bologna ormai è da considerare, l’Atalanta gioca da secondo posto, come prestazioni è superiore a Juve e Milan. E ci metto Lazio e Roma, che devono infilarsi in questa situazione. Ora serve accorciare sull’Atalanta. De Rossi cerca di stimolare il gruppo e di smarcarsi dalle dipendenze forti di Dybala e Lukaku. Mi aspettavo questo coraggio nella gestione. Sono contento e non lo vedo come un neofita, sta più avanti rispetto al suo curriculum da allenatore. E’ agli inizi ma sembra che alleni da anni. Arriveranno momenti difficili ma ha l’organico ora»