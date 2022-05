Ilaria D’Amico: «La Serie A è il campionato più bello del mondo». Le dichiarazioni della giornalista

Ilaria D’Amico, durante l’Integration Heroes Match, ha parlato della lotta scudetto. Ecco le parole della giornalista:

«È uno dei campionati più divertenti in assoluto, poi da qualche anno, prima con l’Inter e adesso col Milan, c’è stato il ritorno prepotente e centrale di Milano nella scena calcistica. E per le prossime stagioni ci auguriamo un ritorno importante anche di Roma e Lazio per la lotta scudetto. Questa lotta comunque mi appassiona perché nulla è scritto. È il campionato più bello del mondo».