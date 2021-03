Il retroscena: «Ecco perchè il Barcellona cercherà di prendere Aguero»

Pablo Zabaleta ha svelato un retroscena sul possibile approdo di Sergio Aguero al Barcellona: le sue dichiarazioni

Pablo Zabaleta, ex terzino del Manchester City, ha svelato un retroscena sul possibile approdo di Sergio Aguero al Barcellona.

«Uno dei motivi per il quale Messi può restare al Barcellona è prendere Aguero. Fino a qualche settimana fa vedevo Messi al Manchester City perché Sergio è lì e potrebbe essere un bene per Messi unirsi e lavorare con persone che conosce».

Aguero è stato accostato anche al Milan come possibile colpo a zero in caso di approdo alla prossima Champions League.