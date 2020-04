Il racconto dell’ex: «Ibra mi voleva bene come un fratello. E l’orologio…»

Un ex Milan ha voluto raccontare dei piccoli aneddoti sulla sua esperienza al Milan e il rapporto instaurato con Ibra

Ecco le parole di Strasser a derbyderbyderby.it in merito all’amicizia instaurata con Ibra ai tempi del Milan.

«Ibra mi voleva bene come un fratellino. A pranzo mangiavamo a gruppi in tavole rotonde, io ero sempre al suo fianco. Cosa prendeva Zlatan da mangiare dovevo prendere io, decideva lui. Una volta c’è stato un derby vinto grazie a un suo gol. Per ricordare la partita, il Milan ha voluto regalare un orologio celebrativo ai calciatori, ma non c’erano per tutti. Poi a pranzo Ibra mi chiede dove fosse il mio orologio e gli rispondo che ero molto giovane e non l’ho avuto. L’indomani mi ha regalato un suo orologio da 9mila euro…»