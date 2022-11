Il padre di Leao sulla causa con lo Sporting e sul rinnovo con il Milan: «Stiamo lavorando su tutto». Le parole di Antonio Leao

Antonio Leao ha parlato ai microfoni di Record della causa con lo Sporting e del rinnovo con il Milan di suo figlio Rafael. Ecco le parole del padre del fuoriclasse portoghese:

«Molto rapidamente, i problemi dei tribunali sono degli avvocati e dei giudici che li risolvono. Rafael non è un bambino abbandonato. Rafael Leão ha una famiglia. Vive su consiglio di suo padre, madre, zio, famiglia. Facciamo “dividere le maree attraverso i villaggi” di Rafael. Questo problema dei tribunali è dei genitori. Il problema con il calcio è suo. E Rafael risponde sui campi di calcio. I tribunali decidono. No, perché abbiamo ragione e lo stesso Rafael sa che abbiamo ragione. Quello che sta accadendo nei tribunali sono le persone che lo stanno inventando. Abbiamo ragione. Ecco perché Rafael sta lavorando normalmente, senza problemi. Lo psicologo di Rafael si chiama António Leão. Lo consiglio, gli parlo, lo aiuto a stare dov’è. E starà ancora meglio. Il problema dello Sporting non è Rafael che lo risolve. Chi risolverà il problema dello Sporting sono i tribunali, i giudici, ma questa è una questione su cui non voglio soffermarmi. La risposta è: ci stiamo lavorando! Ci stiamo lavorando, perché Rafael Leão ha un contratto che scade nel 2024. Fino a quella data, stiamo lavorando su tutto. Senza Chelsea, senza Barcellona, ​​senza Real Madrid, ci stiamo occupando di questo».