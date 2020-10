Il Napoli replica alla sentenza del giudice: «Abbiamo sempre rispettato la legge»

Non si è fatta attendere la replica del Napoli alla decisione del giudice sportivo di decretare la vittoria a tavolino per la Juventus (3-0) nel match della scorsa settimana contro i partenopei. Questo il tweet degli azzurri:

«SSC Napoli ha sempre rispettato le regole e la legge. Attendiamo il verdetto del ricorso, fiduciosi che sarà fatta giustizia».

SSC Napoli have always respected rules and the law. We await the verdict of the appeal, confident that justice will be done.

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 14, 2020