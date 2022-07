Il Monza sogna il colpo Icardi: ecco i dettagli

Il Monza ha avviato i contatti con Wanda Nara e sogna il colpo Mauro Icardi: ecco i dettagli

Come riferito da Nicolò Schira, il Monza sogna in grande per la prima stagione della sua storia in Serie A e per questo ha avviato i contatti con Wanda Nara per chiedere informazioni su Mauro Icardi.

Il PSG è disposto a cedere in prestito l’argentino, che potrebbe fare così ritorno in Italia. Berlusconi e Galliani puntano il colpo da 90 per l’attacco.