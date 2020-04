L’Atalanta guarda in casa Milan e la situazione riguardante il futuro di Bonaventura che ormai non sarà più a tinte rossonere

Il Milan avrebbe comunicato a Bonaventura la non intenzione di intavolare le trattative per il rinnovo contrattuale e per questo di pensare già a cercarsi eventualmente una squadra per la prossima stagione.

Per l’appunto l’Atalanta sogna il romantico ritorno a Bergamo del figlioletto Jack maturato e cresciuto sia come uomo che calciatore dopo l’esperienza in rossonero.