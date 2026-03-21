“Il Milan ha bisogno di Lautaro”: lo hanno detto davvero

Lautaro Martinez e il Milan: la frase lascia senza parole i tifosi rossoneri, mai esempio è stato più sbagliato

Lautaro Martinez al Milan. È la frase che agita la vigilia della partita tra i rossoneri e il Torino, in programma oggi pomeriggio alle 18.

Allegri deve tornare a vincere dopo il passo falso di Roma e farlo senza Leao: il portoghese è stato costretto al forfait a causa di un risentimento all’adduttore, confermando che questa per lui è una stagione complicata. Protagonista della scenata all’Olimpico che ha fatto discutere quasi più della sconfitta, Leao fa parte di quel reparto offensivo che il tecnico livornese ha bacchettato nel corso della conferenza stampa della vigilia.

“Ora abbiamo tanti attaccanti e tutti devono darsi una svegliata“: la frase di Allegri per provocare una reazione nei suoi bomber, tutti finora sotto la doppia cifra. Proprio dell’assenza di un centravanti da venti gol si sta discutendo anche in ottica futuro ed è in questo contesto che è stato tirato in ballo Lautaro Martinez.

De Stefano e Lautaro Martinez: “Al Milan serve uno come lui”

Un bomber per il Milan: è questa la grande mancanza nella rosa di Allegri in questa stagione. Ad essere di questo avviso è anche Peppe Di Stefano, giornalista di Sky che segue da vicino le vicende in casa rossonera.

Allegri aspetta un bomber da 20 gol (Screen Youtube AC Milan) – Milannews24.com

Dopo aver analizzato il rendimento degli attaccante milanisti, ha fatto il nome di Lautaro Martinez: “Quest’anno i rossoneri hanno segnato nove gol con Leao, otto con Pulisic, cinque con Nkunku con due rigori e uno Fullkrug: sono pochi se giochi nel Milan. In generale il Milan ha bisogno di un attaccante da 22-23 gol, ha bisogno di giocatori come Lautaro che arrivano sempre in doppia cifra, come erano Giroud o Ibrahimovic”.

Una frase che certamente farà discutere, magari di esempi per non urtare la sensibilità del tifo rossonero se ne potevano fare altri, ma il concetto è chiaro ed è condiviso da Allegri e dalla dirigenza. Il Milan, infatti, sta cercando per il prossimo anno proprio un attaccante da almeno venti gol a stagione. Si è parlato di Lewandowski, si sono fatti i nomi di Retegui e Kean, magari uscirà qualcun altro da qui alla fine del mercato, ma l’idea è chiara e non cambierà con il finale di stagione.

Allegri ha bisogno di chi fa gol, del classico numero 9 che riesce a decidere le partite più complicate con le squadre chiuse. È da qui che parte il Milan del futuro, quello che dovrà provare a tornare a vincere.