Il Milan fissa il prezzo per i due giocatori in uscita: ecco chi e quanto

Il Milan avrebbe deciso di ascoltare eventuali proposte di mercato per Kessie e Paquetá e per questo avrebbe gia fissato il prezzo

Kessie e Paquetá hanno a loro disposizione 12 partite di campionato per giocarsi una conferma nel Milan dopo le non eccelse prestazioni, soprattutto quelle del brasiliano, in questa stagione.

Ad ogni modo qualora non venissero confermati e dovessero essere messi sul mercato, secondo Tuttosport, la base di partenza per ogni trattativa dovrà partire da almeno 25-30 milioni di euro per il cartellino.