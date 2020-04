Il Milan non vuole privarsi dei campioni che già possiede e per questo Elliott sarebbe disposto a scendere a compromessi per gli stipendi

Secondo La Gazzetta Dello Sport la parola di oggi in casa Milan in riferimento ai rinnovi e agli stipendi è «Eccezione». Infatti Elliott sarebbe disposto a garantire uno stipendio congruo ai campioni già presenti in rossonero.

Donnarumma – Per il portiere sarà difficile dal momento che perché percepisce 6 milioni di euro annuì , ma il Milan pur di non perderlo a zero a giugno 2021 cercherà un’intesa.

Romagnoli – Il capitano percepisce 3,5 milioni di euro a stagione e per questo le offerte con un cospicuo aumento non mancano. La dirigenza però non pare intenziona a privarsi del centrale e cercherà di mantenergli o leggermente alzargli quanto già prende.

Ibrahimovic – In caso di permanenza lo svedese passerà da 3 a 4,5 milioni di euro come stabilito da contratto. Il problema qui non risiede nello stipendio ma dalla volontà dell’attaccante e quanto crederà nel progetto.