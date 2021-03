Il Milan e lo scudetto: dieci partite per alimentare il sogno

Il Milan continua a credere di poter riprendere l’Inter: l’obiettivo è fare trenta punti nelle ultime dieci giornate

Ibra e Pioli sono stati chiari: l’obiettivo del Milan deve continuare ad essere lo scudetto. Un target certamente ai limiti dell’impossibile ma utile a mantenere alta l’attenzione di tutto il gruppo nello scorcio finale della stagione.

QUESTIONE DI MENTALITA’ – Puntare al massimo sempre e in ogni momento testimonia come sia finalmente avvenuto quello scatto mentale invocato da anni. Ora per il Milan vincere, pareggiare o perdere non è più la stessa cosa. Merito di Ibrahimovic e di un gruppo che farà di tutto per rovinare i piani dei cugini nerazzurri.