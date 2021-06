Il Milan col rebus trequarti: il rinnovo di Calhanoglu snodo decisivo, il punto

Il Milan ancora non ha sciolto le riserve per quanto riguarda la trequarti offensiva: Calhanoglu ago della bilancia per il mercato

Il Milan ha come obiettivo prioritario quello di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, in particolare la trequarti. Col rinnovo di Calhanoglu ancora in bilico (il turco non ha ancora accettato l’offerta di 4 milioni a stagione fino al 2025 proposta dal Milan) e con la trattativa per il nuovo prestito di Brahim Diaz ben avviata ma non ancora conclusa, il mercato vive una fase di stallo.

LE ALTERNATIVE NON CONVINCONO – De Paul, sogno proibito del Diavolo è ormai un giocatore dell’Atletico Madrid. Il marocchino Ziyech non convince appieno anche se potrebbe diventare un’occasione in prestito nelle ultimissime settimane di mercato. Si torna quindi al punto di partenza: Hakan Calhanoglu. L’unico che mette d’accordo tutti e l’unico per il quale Pioli sta facendo i salti mortali per convincerlo a restare. Le prossime settimane si preannunciano infuocate.