Il Milan accelera per De Paul: offerte 2 contropartite all’Udinese

Il Milan starebbe accelerando per De Paul offrendo all’Udinese i cartellini di Hauge e Pobega per abbassare la richiesta di 40 milioni

Il Milan avrebbe intensificato i contatti con l’Udinese per arrivare a Rodrigo De Paul: come riportato da Claudio Raimondi su SportMediaset infatti, i rossoneri avrebbero proposto all’Udinese Hauge e Pobega come contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash e raggiungere la valutazione di 40 milioni di euro dei friulani.

ATLETICO DEFILATO – L’Atletico Madrid, che sembrava in pole per l’argentino, è invece ad un passo da Sabitzer del Lipsia: l’uscita di scena degli spagnoli agevolerebbe le cose a Maldini che oltre ai due calciatori vorrebbe mettere sul piatto una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.